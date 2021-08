Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat ca va solicita coalitiei de guvernare, care s-a reunit la Palatul Parlamentului, sume mai mari pentru Justitie, respectiv pentru continuarea luptei impotriva coruptiei si a criminalitatii organizate. "Sper sa se aprobe mai multe sume pentru Justitie.…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, considera ca este nevoie de mai multa implicare a reprezentantilor coalitiei in implementarea prevederilor programului de guvernare privind domeniul justitiei. In ceea ce priveste atitudinea UDMR fata de viitorul SIIJ, ministrul Justitiei considera ca argumentele…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat ca va prezenta coalitiei de guvernare o noua varianta privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), precizand ca este o chestiune care tine mai degraba de procedura. „Nu e vorba despre o opinie, ci de o asteptare legitima,…

- „Nu e vorba despre o opinie, ci de o asteptare legitima, aceea de a ajunge la o solutie pentru desfiintarea SIIJ. (...)Ar fi o noua propunere de text care sa fie prezentat coalitiei pe acest proiect. Deocamdata nu am facut-o publica. Nu e un mare secret, dar as vrea sa o discutam in coalitie", a declarat…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat ca va prezenta, marti, coalitiei de guvernare o noua varianta privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), precizand ca este o chestiune care tine mai degraba de procedura. "Nu e vorba despre o opinie, ci de o asteptare…

- La sedinta coalitiei de guvernare este asteptat ministrul justitiei Ministrul Justiției, Stelian Ion. Foto: gov.ro. La aceasta ora este programata o întâlnire a liderilor coalitiei de guvernare, pentru a stabili la Senat traseul legislativ al proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei…

- Liderii coalitiei de guvernare se reunesc miercuri in sedinta, la Palatul Parlamentului, urmand sa discute si despre calendarul parlamentar pentru desfiintarea SIIJ. Ministrul Justitiei, Stelian Ion, va prezenta, in sedinta coalitiei de miercuri, avizul pozitiv dat de Comisia de la Venetia…

