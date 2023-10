Stejalnicii, proștii și șmecherii! Cateva concluzii dupa o zi de sambata plina de evenimente sportive: 1. De ce ne defrișați „stejarii”? Scoția-Romania, meci la Campionatul Mondial de rugby! Am vazut repriza a doua. Și sentimentul a fost de mila. Finalul era fix ca intr-un meci de box, cu unul dintre pugiliști plin de sange, care sangera peste tot și care continua sa incaseze pumni peste pumni. Jalnic! Așa am aratat. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Declarații optimiste ale Ministrului Transporturilor: Exista un scenariu sa ajungem spre 300 de km de autostrada dați in circulație pana la finalul lui 2024 Declarații optimiste ale Ministrului Transporturilor: Exista un scenariu sa ajungem spre 300 de km de autostrada dați in circulație pana la finalul…

- Progresul Spartac a sarbatorit intr-un mod inedit știrea momentului din Liga 2, faptul ca echipa ramane in al doilea eșalon in ciuda faptului ca a retrogradat la finalul sezonului trecut. FC Brașov nu a obținut licența pentru noul sezon de Liga 2, iar locul i-a fost luat de Progresul Spartac, echipa…

- Finalul verii și inceputul toamnei reprezinta perioada perfecta pentru gospodine pentru a gati preparate speciale, cum ar fi ardeii umpluți. Playtech Știri iți explica motivul pentru care sa nu pui marar in mancare, așa cum fac foarte multe romance. Care este verdeața care le da gust special, de fapt.…

- Sportiva ucraineana Olga Kharlan a fost descalificata joi, de la Campionatul Mondial de scrima, dupa ce a castigat meciul cu rusoaica Anna Smirnova, dar a refuzat sa o salute la finalul meciului, scrie Agerpres.Olga Kharlan a invins-o pe rusoaica cu 15-7, dar multipla campioana olimpica si mondiala…

- Eric Bicfalvi (35 de ani), din ianuarie 2017 la Ural, se va retrage probabil la sfarșitul acestui sezon, cand va avea 36 de ani, dar va ramane la Ekaterinburg, președintele clubului anunțand ca ii pregatește un post in administrație. Eric Bicfalvi are 35 de ani, joaca din ianuarie 2017 la Ural și se…

- Poliția Romana continua sa se modernizeze: Va intra in posesia a inca 200 de BMW-uri pana la finalul anului 2023 Poliția Romana continua sa se modernizeze: Va intra in posesia a inca 200 de BMW-uri pana la finalul anului 2023 La finalul lunii aprilie 2023, Inspectoratul General al Poliției Romane a…

- Intre 28 și 30 iulie, Muzeul Satului Bucovinean din Suceava va gazdui o noua ediție a manifestarii „Lume, lume… hai la tirg!”, unde vor fi prezenți peste 100 de meșteri din toate zonele țarii, precum și anticari. Muzeul Național al Bucovinei a comunicat ca in timpul evenimentului se va desfașura concursul…

- Naționala feminina va afla joi cu cine se va lupta la Campionatul Mondial de la finalul acestui an, un turneu cu miza majora pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2024. Echipa feminina a Romaniei are in fața un an extrem de important pentru ca la finalul lui va evolua la Campionatul Mondial gazduit…