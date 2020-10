Stefan Stanasel: În ultimii 10 ani am fost alături de comunitățile românești din toată Italia! In ultimii 10 ani am fost alaturi de comunitațile romanești din toata Italia, prin organizația non guvernamentala pe care o conduc, organizand acțiuni sociale, de voluntariat, evenimente culturale instituționale, intalniri la nivel inalt cu președinți de regiuni, primari, cu administrațiile locale, impreuna cu persoanele ce reprezinta un punct de referința din zona, președinți de asociații, preoți, in scopul de a rezolva problemele din teritoriu și pentru a oferi sprijin tuturor persoanelor aflate in dificultate, dar mi-am dat seama ca nu pot schimba lucrurile de unul singur și ca trebuie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

