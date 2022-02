Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș a anunțat luni seara ca renunța la funcția de președinte al USR, nemulțumit ca nu a gasit sprijinul majoritații din Biroul Național pentru programul politic propus. „Am considerat firesc și de bun simț sa-mi prezint demisia pentru ca sensul pentru care am candidat a fost sa contribui la…

- Ovidiu Alexandru Raetchi a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta, printr-o decizie a premierului Nicolae Ciuca publicata, luni, in Monitorul Oficial. El il inlocuieste pe Adrian-Cristian Bratu care a fost eliberat, la cerere, din…

- Decizia pentru numirea fostului președinte al Tribunalului Arad in funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției in aparține primului ministru și a fost deja publicata marți, 4 decembrie 2022, in Monitorul Oficial.

- Premierul Nicolae Ciuca a decis, luni, eliberarea Violetei Vijulie din functia de presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. De asemenea, premierul a numit un nou presedinte al Autoritatii pentru Digitalizarea României.Premierul Nicolae Ciuca a semnat, luni, decizia privind…

- Conform unor surse politice, in BEX-ul PNL, dar și in CPN-ul PSD se vor discuta trei scenarii de lucru: Partidul care deține funcția de președinte de CJ sa aiba și prefectul. In aceasta varianta, un partid ar stapani autoritar un județ. Partidul care deține funcția de președinte de CJ sa nu aiba și…

- Liderul PNL, Florin Cițu, este noul președinte al Senatului. El a primit 82 de voturi „pentru”. Parlamentarii PSD, PNL și UDMR au votat anterior pentru revocarea din funcția de președinte al Senatului a Ancai Dragu (USR). In favoarea lui Florin Cițu au votat 82 senatori. Anca Dragu,…

- Lidera USR Anca Dragu ar putea fi revocata din funcția de președinte al Senatului. Alina Gorghiu a anunțat ca revocarea se afla pe ordinea de zi. ”Este un singur punct pe ordinea de zi de la ora...

- Viceprimarul Gelu Tofan se autosuspenda din funcția de lider al PNL Pitești, iar atribuțiile de președinte vor fi preluate de consilierul local Tiberiu Irimia. Decizia este explicata in comunicatul urmator. „Stimați colegi, ca urmare a informațiilor aparute in spațiul public in ultimele saptamani,…