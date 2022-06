Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a rupt un acord cu Atena si nu vrea sa se mai intalneasca cu liderii greci, pe care-i acuza ca nu sunt ”cinstiti”, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cu putin timp inaintea deschiderii sezonului estival, litoralul romanesc se confrunta cu criza fortei de munca. De 20.000 de angajati ar avea nevoie patronii de la malul marii pentru a ocupa toate posturile disponibile, potrivit presedintelui Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Dragos…

- Ucraina a declarat ca nu va fi de acord cu niciun acord de incetare a focului care ar presupune predarea teritoriului Rusiei. Anunțul vine in timp ce Moscova și-a intensificat atacul in regiunea de est, duminica. De cealalta parte, rușii spun ca sunt preg

- Directorul Postei Romane, Valentin Stefan a declarat, miercuri, la Profit News TV, ca Posta Romana desfiinteaza posturi, nu da afara oameni si ca probabil vor fi unii angajati care nu vor dori sa isi schimbe activitatea si vor fi concediati, dar ca in companie se fac angajari. El a precizat ca peste…

- Directorul Postei Romane a afrimat ca ”este nevoie de o schimbare administrativa in cadrul companiei, sa se mute de la o structura de control ciatre una de suport pentru operational, sa se puna mai mult acces pe interactiunea cu clientul, si in al doilea rand, sa se tehnologizeze”. ”Trebuie sa investim…

- Autoritatea Electorala Permaneta (AEP), care gestioneaza sistemul IT Registrul Electoral cu datele a aproape 19 milioane de romani cu drept de vot, dar și registre cu secții de votare și datele a peste 100.000 de experți și operatori, iși menține decizia de a nu-și migra aceste siteme IT in viitorul…

- Pensiile si salariile ar putea creste din nou, in aceasta toamna. Guvernul vrea sa vada daca, dupa ce va adopta pachetul de masuri economice pentru romanii cu venituri mici, vor mai fi bani si pentru aceste majorari.

- Sindicalistii TAROM protesteaza pe toata perioada lunii aprilie nemultumiti, printre altele, de lipsa unei grile de salarizare si de faptul ca personalul este insuficient, potrivit unui comunicat. „Subscrisul Sindicatul Unit TAROM (SUT) reprezentat prin Narcis Pascu in calitate de Presedinte, recunoscand…