- Daca majoritatea dintre noi se uita pe cardul national de sanatate „din dotare” observa ca astazi, 31 iulie 2018, este data expirarii sale. Dar nu trebuie sa ne facem probleme: ne putem folosi de card la fel ca pana acum – fie cand mergem la cabinetul medical, fie cand ne facem analizele, fie cand…

- Conform unui comunicat, InfoCons a analizat 82 de produse tip lampa de iluminat, pe baza informatiilor de pe eticheta, provenind de la 49 producatori si furnizori sau distribuitori. In functie de sursa de iluminare s-au identificat 4 tipuri de corpuri de iluminat: Fluo Compact (sau florescente),…

- Masina personala concureaza strans la pret cu serviciile de car-sharing, in transportul pe ruta Bucuresti-Constanta, insa, in privinta timpului alocat unei calatorii si a confortului, varianta feroviara tinde sa domine clasamentul, arata comparatia preturilor din oferte

- Guvernul a adoptat o hotarare prin care se prelungeste de la 5 la 7 ani termenul de valabilitate a cardurilor nationale de sanatate emise pana la data de 31 iulie 2018 si reglementeaza aceeasi durata de valabilitate pentru toate car-durile emise dupa data respectiva. Decizia este posibila deoarece certificatele…

- Vizita Prințului William in Israel, Iordania și in teritoriile palestiniene este prima vizita oficiala facuta de un membru al Casei regale britanice in zona care s-a aflat in trecut sub conducerea Marii Britanii, relateaza AP, potrivit Mediafax.Reprezentanții Palatului Kensington au ținut…

- Suma de la care porneste licitatia anuntata pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice este de 11,4 milioane de lei, fara TVA, finantare asigurata prin Planul National de Dezvoltare Locala. Durata contractului este de 96 luni, impartite astfel: 3 luni pentru proiectare, 33 de luni pentru perioada de…

- O ruta temporara de autobuz va asigura, din 14 iunie si pana pe 25 august, conexiunea dintre sectorul Centru si cartierul Telecentru, pe durata lucrarilor de reabilitare a colectorului menajer din str. Bucuresti, timp in care troleibuzele nu vor ajunge in cartierul Telecentru.

- Din cauza unei avarii produse in data de 6 iunie 2018 la tronsonul Dn600 mm Garbova-Ocna Mures( in zona Tifra,) din aductiunea generala a sistemului zonal de alimentare cu apa potabila a judetului Alba SP Galda-Aiud-Ocna Mures, SC APA CTTA SA ALBA anunta intreruperea furnizarii apei potabile in vederea…