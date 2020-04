Stefan Mandachi a reusit sa stranga 1 milion de euro pentru Suceava in cateva zile

Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi a strans suma in 17 zile, „vanzand” centimetri din autostrada sa de un metru. Banii se duc catre spitalele din Moldova, in principal cel din Suceava, cel mai afectat de epidemia COVID-19. „1.000.000 EURO!!! One million din donații! Deja 100.000 cm2 de autostrada…

- Peste 700.000 de euro au fost stransi in doar noua zile in campania initiata de omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi pentru sprijinirea spitalelor din Suceava. Prin aceasta campanie, Stefan Mandachi isi propune sa adune nu mai putin de 3 milioane de euro. Pentru aceasta, Ștefan Mandachi a scos la…

- Pentru a veni in sprijinul personalului medical din prima linie, fara de care bolnavii vor ramane lipsiti de orice aparare in fata bolii, omul de afaceri Stefan Mandachi a lansat o strangere de fonduri, joi seara, prin care vrea sa adune 3 milioane de euro pentru Suceava, prin Crucea Rosie Romana. In…

- Omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi a lansat o ampla campanie de strangere de fonduri pentru Spitalul Județean Suceava in urma careia vrea sa adune nu mai puțin de trei milioane de euro. Pentru aceasta, Ștefan Mandachi a scos la „vanzare” primul metru de autostrada din Moldova pe care l-a construit…

- Grupul american Philip Morris, cel mai mare producator de produse din tutun la nivel mondial si lider mondial in materie de inovatie a produselor fara fum, doneaza 1 milion de dolari pentru Crucea Rosie, in Romania, in contextul pandemiei de coronavirus.

- Situatia este critica in Suceava, care risca sa se transforme intr-un Bergamo al Romaniei, si din cauza greselilor facute la spitalul judetean din localitate, unde 90 de medici si asistente s-au infectat cu noul coronavirus, iar mai multi bolnavi au decedat. Pentru a veni in sprijinul personalului…

- Ștefan Mandachi, proprietarul lanțului de restaurante de tip fast-food Spartan și cel care a construit primul metru de autostrada din Moldova, in 2019, in semn de protest, ofera cazare gratuita in hotelul deținut pentru cadrele medicale și militare, dar și pentru polițiștii și jandarmii care interacționeaza…

- Omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi a inaugurat, vineri, de Ziua Unirii, cea mai mare borna kilometrica, de 4,20 metri, la cea mai mica autostrada din lume. El vrea sa atraga atenția guvernanților ca Moldova iși dorește autostrada.Ștefan Mandachi a spus ca aceasta borna kilometrica construita la…