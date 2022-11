Stiri pe aceeasi tema

- Bradul de Craciun care va fi amplasat in centrul vechi al Baii Mari, ca in fiecare an, a fost adus azi. Urmeaza impodobirea acestuia, montarea de luminițe, pentru ca totul sa fie gata pana in data de 30 noiembrie, cand se va da startul unei noi ediții a Targului de Craciun. Ce este de remarcat este…

- Dupa patru ani, indragitul Ștefan Hrușca revine la Dej! Concertul de colinde organizat de Asociația Filantropia Dej va avea loc pe 17 decembrie, de la ora 19, la Centrul Cultural ”Arta”. Prețul unui bilet este 100 RON. Biletele se pot achiziționa de la Centrul Cultural ”Arta” din Dej, de la Biserica…

- In perioada 1 – 6 noiembrie, Caravana “Fii pregatit” și Centrul mobil pentru raspuns la situații de urgența participa la activitați de pregatire și instruire, organizate in județul nostru. Astfel, astazi, pana la ora 18:00, baimarenii sunt așteptați in Centrul Vechi al orașului pentru a vizita caravana.…

- Revine incalzirea centrala in blocurile din Baia Mare. Subiectul a fost adus in discuție azi, 31 octombrie, in cadrul ședinței de Consiliu Local. „Un proiect de hotarare pe care il vom lansa in dezbatere publica in perioada care urmeaza este cel legat de construirea locuințelor colective mici, incepand…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Maramureș a desfașurat o acțiune de control la operatorul economic CN CFR SA- Sucursala Cai Ferate Cluj, punct de lucru stația CFR Baia Mare. Dacian Manoliu, comisar-șef al OPC Maramureș, a declarat ca in urma verificarilor și a deficiențelor constatate,…

- Daca v-a fost dor de colindele lui Ștefan Hrușca, atunci avem vești bune. In luna decembrie va susține 18 spectacole peste tot in țara, inclusiv in Baia Mare. Așadar, dupa 3 ani de pauza, cantecele de iarna și colindele tradiționale romanești interpretate de maramureșeanul nostru vor ajunge din nou…

- In data de 14 octombrie, la Biblioteca Județeana ”Petre Dulfu”, AJOFM Maramureș organizeaza Bursa locurilor de munca pentru absolvenți. Deși e dedicata absolvenților, la eveniment sunt așteptate și celelalte categorii de persoane. ”Reluam aceste burse a locurilor de munca pentru absolvenți dupa doi…

- Vineri, 9 septembrie, la ora 20.50, o autospeciala de poliție din cadrul municipiului Baia Mare a fost implicata intr-un accident rutier pe bulevardul Unirii la intersecția cu bulevardul București ”La fața locului s-a deplasat un alt echipaj de poliție care a constatat faptul ca, in timp ce autospeciala…