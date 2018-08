Stiri pe aceeasi tema

- Cei peste 400 de participanți la ediția de anul acesta a Festivalului de Arta Medievala „Ștefan cel Mare" din Suceava au fost prezenți, in ciuda ploii de afara, la deschiderea acestui eveniment, care are loc in Cetatea de Scaun a Sucevei. Pe fundalul muzicii de cimpoi, cele peste 30 de ...

- Strazile municipiului Suceava s-au umplut joi seara de cavaleri și domnițe care au participat la o parada cu faclii ce a deschis ediția din acest an a Festivalului de Arta Medievala ”Stefan cel Mare”. Parada care a cuprins aproape 500 de persoane a parcurs traseul Obcini, George Enescu, Primarie, bulevardul…

- O parada cu faclii va deschide, joi, pe 16 agust, a 12-a editie a Festivalului de Arta Medievala Stefan cel Mare. Festivalul este deja promovat in oras prin prezenta mai multor statui vii si levitante. Pana duminica, 19 august, zilnic, in Cetatea de Scaun a Sucevei si la Muzeului Satului vor fi aproximativ…

- Sucevenii si turistii care vor sa viziteze Cetatea de Scaun Suceava ori sa participe la evenimentele organizate in zona respectiva, cu ocazia Festivalului de Arta Medievala „Stefan cel Mare", vor avea la dispozitie transport public local din ora in ora.Mai exact, de vineri pana duminica ...

- Și-n acest an, Festivalul de Arta Medievala „Ștefan cel Mare” din Suceava este promovat inclusiv cu ajutorul statuilor vivante. Incepind de astazi, și pina joi, 16 august, statuile vii sunt prezente pe esplanada Casei de Cultura, in fața Primariei, in zona Curcubeu din cartierul George Enescu, in zona…

- Lucrarile de reabilitare a statuii ecvestre a domnitorului Ștefan cel Mare, de pe platoul Cetații de Scaun, decurg conform planului, incat sucevenii o vor putea admira in stadiul final atunci cand vor vizita zona, in preajma Festivalului de Arta Medievala.„Lucrarile se desfașoara intr-un ritm ...

- Grupurile parlamentare s-au pronunțat in favoarea legii prin care padurile-parc vor putea sa treaca la administrațiile locale, a anunțat luni, 2 iulie, deputata PNL de Suceava, Angelica Fador. Ea a subliniat ca astfel se da un semnal ca Parcul Șipote care duce spre Cetatea de Scaun a Sucevei va putea…

- Statuia ecvestra a domnitorului Ștefan cel Mare, de pe platoul Cetații de Scaun, una dintre cele mai reprezentative monumente ale municipiului Suceava, va fi reabilitata complet pana la jumatatea lunii august, adica pana la Festivalul de Arta Medievala.„In aceasta zi am verificat stadiul ...