Stiri pe aceeasi tema

- Restul admiratorilor ce nu pot fi in sala, il pot avea pe Banica Jr. in sufrageria lor, prin intermediul biletelor online, caci concertul va fi transmis in direct pe site-ul artistului. Este primul spectacol de anvergura, pe 2021, al unui artist roman. Ștefan Banica va canta alaturi de trupele sale,…

- Azi-noapte, vloggerul și prezentatorul de televiziune și-a serbat ziua de naștere cu prietenii sai, intr-o vila inchiriata. Atmosfera la petrecerea celui care și-a declarat intenția de a finanța activitațile din domeniul educației cu o donație consistenta (e dispus sa ofere 100.000 de euro) a fost intreținuta,…

- Luca Novac s-a nascut in 1941, in satul Var, din comuna Obreja, județul Caraș-Severin. A fost a treia generație de instrumentiști in familie, dupa bunicul sau, care a cantat cu Luța Iovița, și tatal sau.A cantat la clarinet, saxofon și taragot, dar cel mai drag i-a fost taragotul. A fost in turnee in…

- 10 februarie 1947: Delegația Guvernului roman a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris Conferința de Pace de la Paris (29 iulie – 15 octombrie, 1946), a incheiat in plan diplomatic razboiul mondial, fiind urmata de Tratatele de Pace semnate pe 10 februarie, 1947…

- Trei sferturi dintre profesori si parinti si peste jumatate dintre copii considera necesara redeschiderea scolilor, potrivit unui sondaj derulat de organizatia Salvati Copiii. Cei mai multi dintre parinti (78,4%) si profesori (73,1%) considera ca elevii trebuie sa revina cat mai curand in…

- Concertul de comeback dupa 21 de ani de pauza al trupei Pro Musica, desfasurat in 2014 pe scena Filarmonicii Banatul din Timisoara, este disponibil in premiera, in varianta Blu-Ray/HD pe internet. Evenimentul care a creat un viu interes in randul melomanilor a reprezentat un moment aparte. Concertul…

- Pana la 31 de ani starul online-ului a facut mai mult decat alții intr-o viața. Inainte sa ajunga cunoscut, a fost crescut doar de mama, cea care l-a sprijinit sa termine o facultate cu banii luați imprumut de la banci (descoperiri de cont-n.r.). ”Odata m-am dus la banca și am scos 7 - 8 milioane, bani…

- Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba organizeaza, sambata, 19 decembrie 2020, incepand cu ora 20:00, un concert extraordinar de colinde, eveniment care se va desfașura fara public și care va fi transmis live on-line. Concertul este susținut de Orchestra de Camera a Județului Alba, sub bagheta dirijorului…