Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Consiliului National al Audiovizualului isi exprima profundul regret cu privire la disparitia jurnalistei Cristina Topescu si transmit condoleante tuturor celor care au iubit-o si apreciat-o, fiind un model pentru toti profesionistii din presa scrisa si audiovizuala din Romania, se arata…

- Ștefan Banica junior a trait o poveste de dragoste cu Cristina Țopescu. Artistul este profund indurerat de moartea jurnlistei."OM frumos, idealist, cu un suflet mare și un excelent profesionist in meseria ei. A fost omul alaturi de care am trait una dintre cele mai frumoase și intense perioade din viața…

- Ștefan Banica Jr., fostul iubit al Cristinei Țopescu, a postat un mesaj emoționant pe pagina de Facebook, dupa aflarea tristei vești despre moartea fostei prezentatoare TV.''Mi-e foarte greu sa scriu aceste randuri. A fost un OM frumos, idealist, cu un suflet mare si un excelent profesionist…

- Cristina Topescu a fost iubita si apreciata de intreaga tara. Realizatoarea TV a fost un exemplu atat in randul colegilor de breasla, cat si in randul tinerilor, tinand cont de activitatea sa profesionala. Pe langa cei apropiati, Familia Regala a transmis un mesaj sfasietor in amintirea sa.

- Fosta prezentatoare de televiziune Magda Vasiliu a postat un mesaj dureros pe contul sau de Facebook dupa moartea cunoscutei jurnaliste Cristina Țopescu.Magda Vasiliu și-a amintit de perioada foarte grea prin care a trecut din cauza bolii baiețelului ei, amintind ca imediat dupa ce s-a aflat despre…

- Cristina Topescu a lasat in urma ei regrete adanci in inimile apropiatilor si ale oamenilor care o iubeau atat pentru profesionalismul de care a dat dovada, cat si pentru ceea ce a fost ea ca om. Andreea Marin, una dintre cele mai bune prietene ale sale, a transmis un mesaj dureros la aflarea vestii…

- Un mesaj a fost publicat, luni, pe pagina oficiala a Cristinei Țopescu, de o persoana care susține ca este prietena ei și administratorul contului de Facebook, ea susținand ca jurnalista avea „obiceiul de a schimba planurile in ultima secunda și sa nu sune”, subliniind ca aceasta nu s-a sinucis,…

- Fosta vedeta TV, Cristina Țopescu, fiica regretatului comentator sportiv, Cristian Țopescu s-a stins din viața la 59 de ani ani. Poliția a anunțat ca cerceteaza cazul ca fiind un deces ”in condiții suspecte”.Ca reacție la vestea decesului ei prematur, fosta ei colega de breasla, Gabriela Firea,…