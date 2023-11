Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Banica Jr. este hotarat sa redevina regele spectacolelor dedicate Craciunului și al Salii Palatului. Cand se credea ca o pensiona pe ”Veta” din cauza concurenței lui Horia Brenciu la principala sala de evenimente concertistice a Capitalei (amandoi artiștii și-au programat doua, ulterior cate…

- Polițiștii au facut cercetari și au reușit sa dea de urma unor tineri acuzați ca au talharit doua persoane intr-un parc din Sectorul 4 al Capitalei. Trei tineri, care au talharit o fata si un baiat de 17 ani in Parcul Tineretului din Bucuresti, au fost arestati pentru 30 de zile, potrivit news.ro. Aceștia…

- Se pare ca Bucureștiul ”intra in lumea buna”. Dupa ce mai multe capitale occidentale s-au vazut confruntate cu invazii de proporții ale micilor insecte, acum a venit și randul Capitalei noastre.Invazie de ploșnițe in București, un flagel care i-a adus pe locuitorii Capitalei in pragul disperarii.…

- Un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism și un autobuz al Societatii de Transport Bucuresti (STB), a avut loc marți seara, in Capitala. Din primele informații, mașina condusa de o femeie in varsta de 56 de ani ar fi intrat intr-un autobuz. Mijlocul de transport in comun era condus…

- Cu siguranța ai crezut ca le-ai incercat pe toate cand vine vorba de mancaruri inedite, dar iata ca orașul nostru aduce o surpriza culinara ce merita incercata: supa crema de mici. Acest preparat inedit, creat din trei ingrediente simple – mici pasați, cartofi prajiți și lapte de vaca, a devenit un…

- Horia Brenciu și Ștefan Banica Jr. sunt recordmanii sfarșitului de an la bilete vandute la spectacolele lor. Ambii artiști se intrec in aniversari anul acesta și și-au propus cate doua spectacole consecutive la Sala Palatului. Vanzarea biletelor i-a determinat sa mai adauge o noua data in seria concertistica.…

- Musicalul „Mamma Mia!“, desemnat „spectacolul anului 2018” in Romania, va avea loc in 16 si 17 decembrie la Sala Palatului din Bucuresti. „Mamma Mia!“ revine pe scena din Capitala cu o distributie din care fac parte nume consacrate precum Loredana, Horia Brenciu, Cornel Ilie, Adrian Nour, Anca Turcasiu,…

- Un nou tip de drog, cu efecte puternice, dar in acelasi timp foarte ieftin, a fost descoperit de procurorii DIICOT in timpul unor descinderi facute astazi dimineata, in centrul Capitalei. 20 de suspecti au fost dusi la audieri, dupa ce in locuintele lor s-au descoperit substantele interzise, dar si…