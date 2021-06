STB va asigura transport special pentru meciurile din Campionatul European de Fotbal - UEFA 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al STB, remis joi AGERPRES, linia speciala expres 700 va circula pe traseul Aeroport – centrul Capitalei – Arena Nationala: Soseaua Bucuresti-Ploiesti, Piata Presei, Soseaua Kiseleff, Piata Victoriei, Calea Victoriei, Pod Natiunile Unite, Palatul Parlamentului, Bulevardul Natiunile…

- Cu aproape doua saptamani inaintea primului meci de la Bucuresti din cadrul Campionatului European de Fotbal, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, este foarte optimist ca „vom fi la inaltimea evenimentului”. „Cu 14 zile inaintea primului meci de la Bucuresti din cadrul Campionatului European…

- Nicușor Dan a anunțat ca strazile vor fi deschise pentru pietoni de sambata, de la ora 11.00, pana duminica la ora 21.00. Axul central al locului de desfașurare este Bulevardul Kiseleff – Calea Victoriei. „E o invitație pentru bucureșteni de a ieși in aer liber, vrem sa dam posibilitatea autoritaților…

- Viceprimarul USR-PLUS al Capitalei, Horia Tomescu, a transmis ca ii asteapta pe bucuresteni in Piata Victoriei la primul centru de vaccinare drive-through din București. In realitate centrul de vaccinare este in Piata Constitutiei. Viceprimarul le-a multumit cadrelor medicale pentru munca…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a afirmat, duminica, la Arena Nationala, unde a fost prezentat trofeul Campionatului European de fotbal, ca pentru Romania ar fi fost o mare pierdere daca Bucurestiul ar fi fost exclus de pe lista oraselor gazda ale EURO 2020. …

- Muncitorii instaleaza piloni pentru a ilumina aleea, reanimeaza gazonul, instaland și un sistem de irigare și inlocuiesc bancile vechi cu altele noi. "Centrul orașului trebuie și poate sa arate mai frumos, mai aproape de oameni!", anunța primarul general al Capitalei, Ion Ceban. Fii…

- Cateva sute de persoane participa, sambata seara, la un protest impotriva restrictiilor pentru combaterea pandemiei de COVID-19, manifestantii adunandu-se in Piata Universitatii si apoi pornind in mars pana la Piata Victoriei. Ei au inceput sa se stranga langa fantana de la Piata Universitatii…

- 600 de angajați ai Metrorex au blocat de vineri de dimineața circulația tuturor trenurilor de calatori și Capitala a ramas fara cel mai important segment de transport in comun. In acest context, STB a scos pe traseu toate autobuzele, troleibuzele și tramvaiele pe care le are in parc, dar chiar și așa…