STB și Metrorex, program special în perioada stării de urgență Mijloacele de transport public in comun vor circula și dupa ce se va instala starea de urgența decretata de Președintele Klaus Iohannis. De luni, 16 martie 2020, programul metroului, autobuzelor și tramvaielor va fi insa unul special. Reprezentanții STB (Societatea de Transport București) au anunțat ca circulația mijloacelor de transport public va funcționa dupa un program restrans, ce va fi anunțat dupa ce se va instala starea de urgența. „Circulația nu va fi oprita, nici nu avem voie sa facem asta, insa mijloacele de transport vor circula dupa un program restrans, intr-un numar mai mic. Noi… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

