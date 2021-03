Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca, de miercuri, se suspenda temporar emiterea prin SMS a rovinietei și peajului pentru clienții unui operator de telefonie mobila. Potrivit unui comunicat al CNAIR, emiterea rovinietei și peajului a fost suspendata din cauza…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca, de miercuri, se suspenda temporar emiterea prin SMS a rovinietei și peajului pentru clienții unui operator de telefonie mobila, informeaza Mediafax. Potrivit unui comunicat al CNAIR, emiterea rovinietei și peajului…

- Conducatorul producatorului de vehicule electrice de inalta gama Tesla si al intreprinderii aerospatiale americane SpaceX, Elon Musk a facut aceasta propunere pe Twitter. ”Vreti sa discutam pe Clubhouse?”, a scris el in engleza, adaugand tagul contului oficial al Kremlinului. ”Ar fi o mare onoare pentru…

- Peste 4.400 de apartamente din Ploiesti si mai multe institutii publice, intre care si unitati medicale, au ramas, duminica, fara apa calda si incalzire, din cauza unei avarii produse la sistemul de termoficare, potrivit Agerpres. Reprezentantii Primariei Ploiesti estimeaza ca furnizarea agentului…

- Un numar de 5.468 de apartamente din cartierul Valea Rosie din Craiova au ramas, vineri, fara caldura si apa calda din cauza unei avarii la reteaua primara de distributie a agentului termic a Complexului Energetic Oltenia, a informat SC Termo Craiova SRL. Potrivit sursei citate, intervalul…

- ”Suntem in momentul cel mai de jos al sistemului de termoficare din Bucuresti. Este consecinta unor ani in care nu s-a facut nimic, nu s-au aruncat bani si mai ales nu s-au facut investitii in schimbarea retelei. Lunile pe care le-am petrecut la Primarie m-am asigurat ca lacrarile pot sa inceapa in…

- In timp ce afara temperaturile au scazut sub zero grade Celsius, bucureștenii ingheața in case. Mai multe blocuri din sectoarele 1, 2, 4, 5 și 6 nu au caldura și apa calda, din cauza unor noi avarii la rețeaua de termoficare.

- Avarii la rețeaua de curent din mai multe județe din partea de Nord-Vest a țarii. Au fost probleme la Alba, Satu Mare, Maramureș, Bistrița Nasaud, Cluj și Sibiu. Aparatele electrocasnice au fost afectate de o fluctuație de curent și au fost inregistrate pagube. De asemenea au fost raportate incidente…