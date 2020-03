Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat din nou pe Ludovic Orban premier, desi liderul PNl e izolat la Vila Lac cu suspiciuni de coronavirus. Consultarile cu partidele au avut loc prin teleconferinta, in conditiile in care senatorul PNL Vergil Chitac, depistat cu Coronavirus, a intrat in contact cu…

- Fostul presedinte Traian Basescu a lansat un atac dur la adresa premierului Ludovic Orban, care a anuntat se va izola la Vila Lac, dupa ce a intrat in contact cu senatorul PNL Vergil Chitac, depistat pozitiv cu Coronavirus.

- Premierul și miniștrii se izoleaza la domiciliu, dupa ce un senator PNL a fost diagnosticat cu COVID-19. Orban: Nu merg la consultari, la Cotroceni, ar insemna sa-l pun in pericol pe presedinte Toti membrii Biroului Permanent National al PNL vor intra in izolare la domiciliu, dupa ce senatorul liberal…

- Toata conducerea PNL se izoleaza la domiciliu dupa ce un senator liberal a fost diagnosticat cu COVID-19. Ludovic Orban a anunțat ca el se va izola 14 zile la Vila Lac 1 și ca l-a informat și pe președintele Iohannis. Este vorba despre senatorul PNL Vergil Chițac. Anunțul a fost facut de premierul…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat marti ca va merge la consultarile de la Cotroceni cu un mandat clar, acela de a crea o majoritate cat mai rapid cu putinta, care sa sustina un candidat de dreapta."In cazul in care consultarile vor avea loc inainte de motivarea CCR (privind desemnarea…

- "In principal imi mentin punctul de vedere de a nu merge cu nicio varianta, mai ales ca presedintele s-a antepronuntat ca nu ia in considerare nicio varianta venita din partea PSD", a declarat Marcel Ciolacu, marti seara, la Romania TV, dupa anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu privire la depunerea…