- Companiile din Romania producatoare de maști de protecție exporta in țari precum Germania sau Franța, dar de la statul roman nu a primit nicio comanda. Statul roman prefera sa importe maștile de care are nevoie, a declarat președintele Federației Patronale din Industria Ușoara (FEPAIUS), Mihai Pasculescu.…

- Maștile FFP 2 ar putea deveni obligatorii in Europa. Germania și Austria au impus deja purtarea lor in spații comune. In timp ce din ce in ce mai multe tulpini de coronavirus sunt descoperite in intreaga lume, normele in ceea ce privește maștile de protecție se schimba. Masca de tip FFP 2 devenit obligatorie…

- Un caz suspect de coronavirus cu noua tulpina a fost depistat și in Romania. Este vorba de un pacient internat la Matei Balș. Persoana infectata s-ar fi intors de curand chiar din Marea Britanie. Este vorba de un barbat care prezenta simptome de coronavirus.Specialiștii de la Matei Balș susțin ca pentru…

- Spania a confirmat sambata primele patru cazuri de contaminare cu noua varianta britanica a Covid-19, a anuntat guvernul de la Madrid, noteaza Le Figaro, potrivit Mediafax. Tulpina britanica a virusului a fost depistata deja in Franța, Germania, Italia, Danemarca, Olanda.

- Administratorii partiei de schi Platoul Soarelui din statiunea Straja, Valea Jiului, anunta ca a deschis sezonul de schi. Schiorii trebuie sa poarte obligatoriu masca de protecție și sa respecte distanțarea fizica la imbarcarea la teleschi."Am deschis! Ne vedem pe partie! Nu uitati de masca de protectie…