Stiri pe aceeasi tema

Rusia intenționeaza sa trimita pana la 2.500 de rezerviști la razboiul din Ucraina, care sunt antrenați pe terenurile de antrenament din regiunile Voronezh, Belgorod și Rostov, potrivit informațiilor difuzate de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Niciun acord nu a fost incheiat luni, in a doua zi de Paste, in vederea deschderii unui culoar umanitar de evacuare a civililor baricadati impreuna cu militari ucraineni in complexul siderurgic asediat Azovstal, la Mariupol, in sud-extul Ucrainei, anunta Kievul, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Rusia continua pregatirile pentru o ofensiva in estul Ucrainei si asediul orasului-port strategic Mariupol de la Marea Azov, arata Statul Major al armatei ucrainene intr-un nou raport cu privire la situatia de pe front, potrivit EFE.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat informațiile facute publice de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, potrivit carora teritoriul regiunii transnistrene ar putea fi folosit pentru sprijinirea ofensivei Rusiei, iar pe aerodromul de la Tiraspol s-ar desfașura pregatiri…

Statul Major general al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat ca forțele ucrainene au recucerit trei orașe: Orlove, Zagradivka și Kochubeyevka.

Acțiunile Belarusului pot fi echivalate cu agresiunea rusa, a transmis Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, miercuri seara, intr-un comunicat.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a transmis intr-o actualizare recenta ca trupele ruse au ocupat un „culoar de uscat" cu peninsula Crimeea, care a fost anexata de Rusia in 2014.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat ca „drapelul ucrainean a fost ridicat deasupra orașului Makariv", iar forțele ruse au fost respinse.