- Azerbaidjanul a acuzat miercuri Amenia sa incearca sa atace conducte de petrol si gaze si a avertizat cu o reactie ”severa”, in contextul amplificarii puternice a tensiunilor, in pofida unui armistitiu fragil in enclava Nagorno Karabah, transmite Reuters.

- Perspectivele economiei mondiale nu sunt atat de sumbre pe cat se preconiza in urma cu trei luni, a declarat joi purtatorul de cuvant al Fondului Monetar International, Gerry Rice, lasand sa se inteleaga ca organizatia isi va imbunatati estimarile luna viitoare, transmite Reuters, conform agerpres.ro.…

- "O explozie s-a produs vineri dimineata (...) intr-un depozit in care se aflau obuze neutralizate, apartinand fortelor armate", a indicat purtatorul de cuvant intr-un comunicat. Explozia a avut loc intr-o zona nelocuita Zarqa, la 25 km est de Amman, unde se afla mai multe baze militare si depozite…

- Germania are dovezi clare ca opozantul rus Aleksei Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic din categoria Noviciok, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, citat de Reuters si DPA. Analizele toxicologice de sange efectuate in cadrul unui laborator militar german au…

- O batalie între luptatori ai Statului Islamic și forțele de securitate afgane a avut loc timp de mai multe ore luni în orașul Jalalabad din estul Afganistanului, cel puțin 24 de persoane pierzându-și viața dupa ce un asalt nocturn al militanților islamiști a rezultat într-o evadare…

- China a anuntat miercuri ca a fost fortata de SUA sa-si inchida consulatul din Houston, decizie calificata de Beijing drept o ''provocare'', relateaza AFP si Reuters. "Este vorba de o provocare politica lansata unilateral de partea americana, care incalca grav dreptul international",…

