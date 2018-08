Statul Islamic, bombardat intensiv în Siria ”Bombardamente si lupte intre forte ale regimului si SI s-au intensificat in cursul serii (de duminica) si continua”, a declarat pentru AFP directorul SOHR Rami Abdel Rahman. ”Regimul avanseaza catre marginile de nord si nord-est ale Suwayda”, care se invecineaza cu partea desertica a acestei provincii din sud, a adaugat el.



Aceasta operatiune ar reprezenta "inceputul ofensivei regimului cu obiecticul de a disloca SI din acest buzunar" in Badiya (desert) din Suwayda, a adaugat Abdel Rahman, potrivit caruia "importante intariri militare au fost adunate" de forte loialiste.

Sursa articol si foto: rtv.net

