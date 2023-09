Statul ar câștiga circa 5 mld. RON din impozitarea băncilor - TradeVille Statul Ar Caștiga Circa 5 Mld. RON Din Impozitarea Bancilor Statul roman ar putea realiza venituri suplimentare de 2 mld. RON, daca va impozita cifra de afaceri a bancilor cu 1%. Astfel, impozitele care s-ar aplica bancilor ar aduce venituri de pana la 5 mld. RON pentru stat, avand in vedere si impozitul pe profit. Calculele sunt realizate in ipoteza menținerii profitului net la un nivel similar cu cel din anul 2022. In contextul impozitarii suplimentare a bancilor, obligațiile acestora ar putea creste de aproape 2.8 ori, potrivit specialiștilor pieței financiar-bancare. Alternativa la… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea, care este inca in curs de organizare, ar confirma planurile SUA de a stimula rolul global al Vietnamului in diferite segmente ale productiei de cipuri, ca parte a strategiei mai ample a Washingtonului de a reduce expunerea sectorului la riscurile legate de China, inclusiv restrictiile comerciale…

- Reprezentantii unor companii majore de tehnologie din SUA, intre care Intel, GlobalFoundries si Google, participa luni la o intalnire de afaceri la Hanoi, in timpul vizitei presedintelui american Joe Biden in Vietnam, al carei rol este de a consolida relatiile intre cele doua tari, au declarat doua…

- Nvidia a declarat intr-o declaratie depusa la autoritatile de reglementare, saptamana aceasta, ca restrictiile, care ii afecteaza cipurile A100 si H100 concepute pentru a accelera sarcinile de invatare automata, nu vor avea ”un impact material imediat” asupra rezultatelor sale. Rivalul AMD a primit,…

- La o conferinta de presa la Shanghai, Raimondo a spus ca nu se astepta la niciun progres imediat in problemele care afecteaza firmele americane precum Intel, Micron, Boeing, Visa si Mastercard, la primele ei intalniri cu oficialii chinezi, dar spera ”sa vada unele rezultate” in urmatoarele cateva luni,…

- SUA si China au decis sa dubleze numarul de zboruri de pasageri intre cele doua tari, a anuntat vineri administratia Biden, intr-un semn rar de cooperare intre cele mai mari doua economii ale lumii, transmite Reuters.

- Seful de cabinet al Casei Albe, Jeff Zients, , a spus, intr-un e-mail de vineri, ca ”ne intoarcem la munca in persoana, deoarece este esentiala pentru bunastarea echipelor noastre si ne va permite sa oferim rezultate mai bune pentru poporul american”. Zients a spus ca ”agentiile voastre vor implementa…

- Secretarul de stat adjunct al SUA pentru afaceri in Asia de Est și Pacific, Daniel Kritenbrink, directorul principal pentru afaceri cu China și Taiwan din cadrul Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, Sarah Beran, și șeful Departamentului pentru America de Nord și Oceania al Ministerului…

- Sine ira et studio Orice discuție serioasa legata de Republica Moldova, in general, și de reunirea acesteia cu Romania, in special, trebuie sa plece de la o intreita abordare: premizele problemei, radiografia momentului, proiecțiile de viitor. Pe alt palier, sa-i spunem cel geografic (daca nu geopolitic)…