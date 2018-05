Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Societatii Romane de Pneumologie, Florin Mihaltan, a declarat, miercuri, ca tutunul incalzit ar trebui taxat la fel ca tutunul conventional, precizand ca exista cercetari stiintifice care demonstreaza ca este la fel de daunator.

- Unul din principalele sale obiective este realizarea unei mai bune colaborari intre medici și pacienți, precum și intre diabetologi și medicii din celelalte specialitați medicale implicate in managementul diabetului. Societatea Romana de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice (SRDNBM) anunța, printr-un…

- Costurile pentru tratamentul pacientilor cu infarct ajung la 2.000 de euro per pacient, iar in contextul in care din datele Societatii Romane de Cardiologie in Romania sunt inregistrate 12.000 de infarcte pe an, cheltuielile totale ajung la 96 mil. lei pe an (peste 20 mil. euro), potrivit calculului…

- Deși toți ne temem de cancer, exista alte afecțiuni mult mai frecvente, atrag atenția medicii. Insuficiența cardiaca este una dintre ele. Din cauza acestei boli moare un roman in fiecare ora, potrivit unui studiu recent, informeaza Digi24. Numai anul trecut, in spitalele de la noi s-au internat peste…

- Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti si ASMR (Asociatia Suport Mastocitoza din Romania) organizeaza vineri, 30.03.2018, la ora 14.30, conferinta de presa sustinuta de doctor Horia Bumbea, medic primar hematologie al SUUB si doctor in stiinte medicale. Conferinta are ca subiect incidenta mastocitozei…

- Tulburarile de somn constituie o amenințare globala care afecteaza pana la 45% din populație. Somnul este foarte important pentru o viața sanatoasa. Dar, din pacate, intre 30 și 45 la suta dintre adulți sufera de insomnie, cea mai frecventa tulburare de somn. Totuși, mai puțin de o treime dintre cei…

- Ziua Mondiala a Somnului | 35% dintre oameni nu dorm suficient, ceea ce duce la tulburari psihice Societatea Romana de Pneumologie informeaza ca in jur de 35% dintre oameni nu se pot odihni suficient, ceea ce creeaza tulburari psihice si fizice, aceste persoane fiind expuse la afectiuni diabetice, hipertensiune…

