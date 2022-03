Statistică: În Varșovia, refugiații ucraineni reprezintă deja 10% din populație Aproape 1,6 milioane de oameni au fugit din Ucraina in Polonia de la inceputul razboiului, a anunțat sambata Poliția de Frontiera din Polonia, citata de BBC. Din primele informații, se pare ca in țara au ramas aproximativ un milion de refugiați, iar restul au plecat deja in alte țari. Numarul persoanelor care trec granița a scazut vineri, cu 12,5% fața de joi, pana la 76.200, potrivit sursei citate. Pana sambata dimineața la ora 6.00, alte 17.700 de persoane trecusera granița, in scadere de la 25.400 in aceeași perioada vineri. Mulți dintre refugiați s-au indreptat spre orașele mari pentru o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

