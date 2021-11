Statele Unite vor să lanseze în ianuarie primele proiecte de infrastructură menite să contracareze Noul Drum al Mătăsii Statele Unite intentioneaza sa investeasca în cinci pâna la zece proiecte mari de infrastructura în întreaga lume în luna ianuarie ca parte a unei initiative mai ample a Grupului celor sapte pentru a contracara Noul Drum al Matasii (Initiativa Belt and Road a Chinei, BRI), a declarat luni un înalt oficial american, transmite marti Reuters, citata de Agerpres. O delegatie condusa de consilierul adjunct pentru securitate nationala al presedintelui Joe Biden, Daleep Singh, a identificat cel putin zece proiecte promitatoare în Senegal si Ghana, în cadrul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul acord dintre SUA si UE va fi o provocare pentru China, care produce mai mult de jumatate din otelul mondial si pe care UE si SUA o acuza ca creeaza o supracapacitate care ameninta supravietuirea propriilor lor industrii siderurgice. Statele Unite si Uniunea Europeana au realizat un progres…

- Șefa statului, Maia Sandu, a anunțat pe Twitter ca a avut convorbiri telefonice atat cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, cat si cu sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Subiectul discuțiilor s-a axat pe problema aprovizionarii cu gaze naturale, iar Maia Sandu le-a mulțumit…

- Consiliul Uniunii Europene a aprobat Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei. Anunțul a fost facut aseara președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Romania are alocate aproape 30 de miliarde de euro prin acest program. Vestea a fost primita cu entuziasm de USR PLUS, partidul…

- In prima sa vizita la București, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apribat PNRR-ul Romaniei, im valoare de 29,2 miliarde de euro. Comisia a aprobat luni Planul de Redresare și Reziliența imparțit in doua segmente aproape egale. Aceasta a anunțat ca planul este bine structurat și…

- Un lucru este clar – Planul Național de Reziliența și Redresare (PNRR) depus de Romania va fi aprobat. Inițial președintele Comisiei Europene trebuia sa vina in Romania pentru eveniment in 24 septembrie in Romania, cu o zi inaintea Congresului PNL, dar ulterior aceasta a anunțat ca va veni pe 27…

- „Vrem sa cream legaturi și nu dependențe”, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Uniunea Europeana va lansa „Global Gateway” ca un program care sa concureze cu inițiativa chineza „Centura și Drum” (noile „drumuri ale matasii), o rețeaua masiva, cu influența geopolitica, de…

- Liderul grupului Renew Europe, Dacian Cioloș, a criticat-o, miercuri, in plenul Parlamentului European, cu ocazia dezbaterii Starii UE, pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Acesta și-a exprimat nerabdarea fața de conducerea Comisiei și a spus ca progresele UE „au fost adesea dictate de evenimente,…

- UE "nu va repeta greseala" facuta dupa ultima criza financiara, cand Europa a considerat prea devreme ca a iesit din impas si a platit pretul pentru acest lucru, a promis miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. ''De data aceasta, ne asteptam ca 19 tari sa revina la nivelul…