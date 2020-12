Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Washington a autorizat, cu numai cateva saptamani inaintea incheierii mandatului presedintelui Donald Trump, continuarea procedurii intr-un penitenciar federal din Indiana pentru executia unui barbat afro-american condamnat pentru omucidere, transmite vineri DPA. Brandon Bernard (40 de…

- Bill Barr, unul dintre ministrii cei mai loiali presedintelui in exercitiu, a subliniat ca aceasta autorizatie, trimisa procurorilor federali din toata tara, nu indica faptul ca Departamentul Justitiei are dovezi ale existentei unor situatii autentice de frauda. ''Va autorizez sa investigati…

- Plangerea, depusa la Curtea Superioara a comitatului Maricopa, a invocat faptul ca personalul biroului electoral din sectiile de votare le-a cerut unor alegatori sa apese un buton dupa ce aparatul de vot a detectat un "vot in plus". Citește și: Alegeri prezidentiale in SUA. Donald Trump: "S-au…

- Filiera Partidului Republican din Pennsylvania a cerut vineri Curtii Supreme a Statelor Unite sa opreasca numararea buletinelor de vot sosite prin posta dupa 3 noiembrie in acest stat-cheie in care democratul Joe Biden conduce in defavoarea presedintele Donald Trump, transmite AFP. In…

- Echipa de campanie a candidatului democrat la presedintia SUA, Joe Biden, l-a atacat miercuri pe presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, care a parut sa ameninte cu o batalie in instanta pentru a opri inregistrarea voturilor, avertizand ca si democratii au avocati care vor lupta pentru…

- Presedintele american Donald Trump a cerut din nou, marti, Curtii Supreme a Statelor Unite sa blocheze o decizie a unei curti inferioare care ii permite unui procuror din New York City sa puna in aplicare o citatie pentru a obtine declaratiile sale fiscale si alte documente financiare, intr-o investigatie…

- Ministrul Justiției din SUA considera ca masurile de izolare luate pentru a contracara pandemia de Covid-19 reprezinta „cea mai grava încalcare a libertaților individuale” din istoria Statelor Unite, cu excepția „sclaviei”, relateaza AFP.Bill Barr, unul dintre cei mai…