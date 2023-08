Stiri pe aceeasi tema

- China a denuntat luni declaratia comuna emisa de Washington, Seul si Tokyo la un summit recent din Statele Unite, in care ele se opun „comportamentului periculos si agresiv” al Beijingului in regiunea Asia-Pacific.

- China a denuntat luni „declaratia comuna” publicata de Washington, Seul si Tokyo la summitul de la Camp David de vineri, convocat de Joe Biden in vederea unei consolidari a relatiei trilaterale, prin care cele trei tari se opun ”comportamentului periculos si agresiv” si ”revendicarilor maritime ilegale”…

- Australia urmeaza sa cumpere peste 200 de rachete de croaziera de tip Tomahawk din Statele Unite, anunta luni Guvernul, care incearca sa contracareze puterea militara tot mai mare a Chinei in regiune, o comanda in valoare de 830 de milioane de dolari care va asigura armatei australiene unele dintre…

- Ministrul apararii al Chinei, Li Shangfu, l-a primit marti, la Beijing, pe fostul secretar de stat american Henry Kissinger, acum in varsta de 100 de ani, transmite dpa. Potrivit Ministerului chinez al Apararii, Li si-a exprimat speranta ca Statele Unite pot lucra impreuna cu China pentru a promova…

- Relațiile dintre China și SUA au ajuns in cel mai scazut punct de la stabilirea relațiilor diplomatice, deoarece unii oameni de la Washington nu au mers in intimpinarea Beijingului. Ministrul chinez al Apararii, Li Shanfu, a declarat acest lucru marți, in cadrul unei intilniri la Beijing cu fostul secretar…

- Taiwanul si-a activat joi sistemele de aparare dupa ce 37 de avioane militare chineze au intrat in zona de aparare aeriana a insulei, unele dintre acestea zburand apoi in vestul Pacificului, in cea mai recenta incursiune aeriana masiva a Beijingului, relateaza Reuters. Ministerul taiwanez al Apararii…

- Tensiunile dintre Statele Unite si China perturba ordinea internationala, facand-o mai complexa pentru mediile de afaceri decat in timpul Razboiului Rece, afirma Jamie Dimon, presedintele si directorul general al grupului financiar multinational JPMorgan, potrivit cotidianului Financial Times, citat…

- Guvernul chinez a acuzat miercuri Statele Unite de "provocare" dupa un incident intre un avion de vanatoare chinez si un avion de recunoastere american care zbura deasupra Marii Chinei de Sud, relateaza AFP. "Un avion de recunoastere american RC-135 a patruns in mod deliberat in zona noastra de antrenament…