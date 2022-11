Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au anuntat, luni, noi sanctiuni care vizeaza o retea transnationala care a incearcat sa procure tehnologie pentru a sprijini razboiul Rusiei in Ucraina, relateaza „The Guardian" si CNN. Sanctiunile vizeaza 14 persoane si 28 de entitati, inclusiv membri ai familiei oligarhului…

- ”Monitorizam indeaproape activitatile Rusiei in apele si porturile norvegiene pentru a impiedica Norvegia sa devina o tara de tranzit pentru transportul ilegal de marfuri catre Rusia”, a declarat ministrul norvegian de Externe Anniken Huitfeldt intr-o conferinta de presa. ”Am primit noi informatii,…

- Guvernul de la Tașkent a anunțat vineri ca Uzbekistanul nu intenționeaza sa ii deporteze pe rușii care fug in masa in Asia Centrala pentru a se sustrage de la recrutare, in contextul mobilizarii militare a Moscovei in Ucraina, a declarat vineri. Mii de barbați, unii cu familiile lor, au parasit Rusia…

- ”Statele Unite condamna azi tenativa frauduloasa a Rusiei de a anexa parti din teritoriul Ucrainei”, denunta, citat intr-un comunicat, presedintele american Joe Biden. Biden denunta o ”incalcare a dreptului interntaional care calca in picioare Charta ONU”. El da asigurari ca Statele Unite ”vor continua…

- SUA vor raspunde decisiv oricarei utilizari de catre Rusia a armelor nucleare impotriva Ucrainei si au transmis Moscovei explicit ca se va confrunta cu "consecinte catastrofale", a declarat duminica Jake Sullivan, consilier pentru securitate nationala al Casei Albe, relateaza Reuters.

- Mobilizarea Rusiei a fost un pas previzibil care se va dovedi extrem de nepopular in randul populației, despre aceasta a declarat in aceasta dimineața, miercuri, 21 septembrie, oficiali ucraineni, transmite Sky News . Mihailo Podoleak, consilier prezidențial al președintelui ucrainean, a declarat ca…

- Garzile de frontiera din Kargazstan și Tadjikistan au inceput miercuri sa traga una contra celeilalte, dupa o disputa legata de granița dintre cele doua națiuni din Asia Centrala, au declarat oficiali de ambele parți, citați de Reuters. UPDATE 11:37 Forțele de frontiera din Kargazstan au raportat o…

- Daria Dugina, fiica influentului filozof rus Alexander Dugin, ar fi fost ucisa sambata, cand masina in care calatorea a explodat in regiunea Moscovei, a anuntat agentia de presa de stat rusa TASS, citata de CNN.