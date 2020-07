Statele Unite intenţionează să retragă 11.900 de militari din Germania Statele Unite ale Americii intentioneaza sa retraga 11.900 de militari din Germania si sa-i repozitioneze in alte tari, a anuntat miercuri secretarul american al apararii, Mark Esper, informeaza AFP si dpa. Aproape 5.600 de membri ai acestui personal militar vor fi repozitionati in alte tari membre NATO, in timp ce 6.400 se vor intoarce in SUA, multi urmand sa fie desfasurati prin rotatie in Europa, a spus Esper intr-o conferinta de presa la Washington. Cei retrasi vor fi in mare parte mutati in Belgia si Italia, dar Washingtonul are in vedere repozitionarea unor trupe si in Polonia si statele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

