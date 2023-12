Statele Unite extind sfera sancțiunilor impuse Rusiei Președintele SUA, Joe Biden, a emis, vineri seara, un ordin executiv prin care extinde sfera sancțiunilor impuse Rusiei din cauza invaziei in Ucraina, fiind vizate tranzacțiile financiare care faciliteaza achizițiile de armament de catre Moscova. ”In contextul in care Federația Rusa utilizeaza in forma continuata baza industriei militare pentru susținerea eforturilor de subminare a securitații statelor și regiunilor importante pentru siguranța naționala a SUA, inclusiv prin dependența de sistemul financiar internațional, in scopul achizițiilor produselor de uz dublu din țari terțe (…), președintele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden semneaza vineri un ordin executiv care autorizeaza Statele Unite sa adopte sanctiuni „secundare” impotriva institutiilor financiare din lumea intreaga care ar sprijini efortul de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei.

- Vladimir Putin ataca din nou Ucraina și Occidentul: 'Nu vom renunța la ceea ce este al nostru. Asta ar trebui sa ințeleaga toata lumea!'Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Moscova este pregatita sa negocieze „problema ucraineana”, dar o va face pe baza intereselor Rusiei."Și in Ucraina,…

- Rusia nu are niciun interes sa lupte cu alianța militara NATO, a declarat duminica Vladimir Putin intr-un interviu acordat pentru televiziunea publica din Rusia, in care a respins afirmațiile președintelui american Joe Biden care a avertizat ca Rusia va ataca NATO daca va caștiga razboiul din Ucraina,…

- Președintele rus Vladimir Putin ar prefera un președinte american care sa fie "mai constructiv" fața de Rusia și care sa ințeleaga "importanța dialogului" dintre cele doua țari, a declarat vineri, 15 decembrie, Kremlinul, prin vocea purtatorului sau de cuvant, potrivit Politico.Intrebat daca Putin ar…

- Presedintele rus Vladimir Putin mizeaza pe „colapsul” sprijinului occidental pentru Ucraina, a declarat miercuri Volodimir Zelenski in fata liderilor G7, mentionand ca armata rusa a „crescut semnificativ presiunea” pe front, relateaza AFP. „Rusia spera doar la un singur lucru: ca unitatea lumii libere…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat ca alianța militara occidentala ar trebui sa fie pregatita pentru vești proaste de pe frontul ucrainean, deoarece Kievul continua sa se apere de invazia totala a Rusiei. „Razboaiele se dezvolta in etape”, a spus Stoltenberg intr-un interviu acordat…

- Criza politica de la Washington ar putea ameninta ajutorul american pentru Ucraina, a sugerat pentru prima data presedintele SUA, Joe Biden, promitand miercuri un ”discurs major” Despre importanta ”extrema” a sprijinului militar si financiar pentru Kiev, transmite Agerpres . Congresul american, format…

- Presedintele american Joe Biden reitereaza sustinerea Ucrainei, dupa ce Statele Unite au evitat in ultimul moment, sambata, o paralizie bugetara, relateaza CNN, informeaza News.ro.Sefu statului american indeamna Congresul sa finanteze in mod separat asistenta acordata Ucrainei in razboiul impotriva…