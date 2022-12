Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca daca nu ajuta Ucraina sa-și asigure propriul viitor, acest lucru ar putea duce la o „lume de tiranie și tulburari”, intr-un discurs ținut sambata, in care a incercat sa prezinte mizele razboiului pentru comunitatea internaționala. Remarcile…

- Un sistem de aparare antiaeriana furnizat de Statele Unite a avut „o rata de succes de 100%” in Ucraina in ceea ce privește interceptarea rachetelor lansate de Rusia, a declarat miercuri secretarul american al Apararii, Lloyd Austin.

- Razboi in Ucraina, ziua 244. Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a discutat cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, si cu Ben Wallace, ministrul Apararii in exercitiu din Marea Britanie, si cere Rusiei sa evite actiu

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a discutat, luni, cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, si cu Ben Wallace, ministrul Apararii in exercitiu din Marea Britanie, si cere Rusiei sa evite actiunile de escaladare a conflictului cu Ucraina. „Am vorbit cu secretarul…

- Putin vrea sa suprime „telefonul rosu". Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a avut vineri o convorbire telefonica cu omologul sau american Lloyd Austin, a anuntat Moscova, aceasta fiind a doua discutie intre cei doi oficiali de la inceputul agresiunii militare ruse in Ucraina. „Mai multe chestiuni…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a avut vineri o conversatie prin telefon cu ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, oficialul american evidentiind importanta mentinerii liniilor de comunicatii cu Rusia, in contextul razboiului din Ucraina

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a apreciat la CNN ca in Ucraina se inregistreaza o „schimbare in dinamica campului de lupta”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, afirma ca se așteapta ca președintele Vladimir Putin sa continue sa sugereze ca ar putea folosi arme nucleare in razboiul dintre Rusia și Ucraina și considera ca este posibil ca liderul de la Kremlin sa și faca acest lucru, scrie Politico . „Nu exista niciun…