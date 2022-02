Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anunțat marți ca au recuperat peste 94.000 de bitcoini, furați in 2016 de pe platforma virtuala de tranzacționare Bitfinex, și evaluați astazi la 3,6 miliarde de dolari, o suma record pentru un sechestru judiciar, informeaza Hotnews . Un cuplu, suspectat ca ar fi cautat sa spele bitcoini…

- Departamentul de Comerț SUA a declarat marți ca a atins un deficit comercial record, care a crescut cu 27,0% anul trecut pana la un maxim istoric de 859,1 miliarde de dolari. Deficitul a fost de 676,7 miliarde de dolari in 2020. Decalajul comercial a reprezentat 3,7% din produsul intern brut, in creștere…

- Deficitul comercial al SUA a depasit in 2021 pentru prima data 1.000 de miliarde de dolari, dupa ce redresarea economiei le-a permis americanilor sa cumpere tot mai multe marfuri importate, cum ar fi jucariile, telefoanele mobile si electrocasnice, transmit MarketWatch si Reuters. Pe ansamblul…

- Pe ansamblul anului trecut, deficitul comercial a crescut la nivelul record de 1.080 miliarde de dolari, de la 893,5 miliarde de dolari in 2020, de asemenea un record, a anuntat joi Departamentul american al Comertului.In decembrie, deficitul comercial a crescut cu 3%, la 101 miliarde de dolari, de…

- Grupul farmaceutic american Moderna Inc a anuntat luni ca se asteapta in acest an la vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul sau COVID-19. Compania Moderna estimeaza vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul…

- Numarul de cazuri zilnice COVID-19 in Statele Unite a atins un nivel record de 258.312 in ultimele șapte zile, potrivit unei centralizari Reuters, transmite Mediafax. Precedentul varf pentru media pe șapte zile a fost de 250.141, inregistrat in 8 ianuarie anul acesta.Printre statele…

- Departamentul pentru Comert a anuntat marti ca deficitul comercial a scazut in octombrie cu 17,6%, pana la 67,1 miliarde de dolari, aceasta fiind cel mai mare declin procentual din aprilie 2015. Economistii chestionati de Reuters estimasera un deficit de 66,8 miliarde de dolari. ”Deficitul comercial…

- Departamentul de Stat al SUA intentioneaza sa aloce peste 3 milioane de dolari pentru programe de dezvoltare a mass-media si a societatii civile din Republica Moldova, se mentioneaza intr-un comunicat remis de institutie, citat de RUSSIA TODAY. Pentru implementarea primei initiative, Statele Unite sunt…