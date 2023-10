Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul Dacian Ciolos a declarat miercuri, la Strasbourg, ca este interesat de o candidatura in alegerile prezidentiale si ca i se pare ca rolul presedintelui in urmatorii ani va fi unul cheie, atat in interior, cat si la nivel european, unde urmeaza sa se ia decizii care vor influenta pe termen…

- Octavian Berceanu, fost sef al Garzii de Mediu, apreciaza ca perchezitiile desfasurate in cinci judete in dosarul privind introducerea fara drept in tara de deseuri provenite din spatiul intracomunitar reprezinta "un pahar cu apa intr-o piscina", conform News.ro.Potrivit acestuia, intrarea in Schengen…

- Cresterea numarului de prosumatori pune presiune pe sistemul de distributie, in conditiile in care cei mai multi prosumatori au capacitati care depasesc cu mult consumul propriu, a declarat marti Gabriel Andronache, vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).

- ANRE propune un prag pentru montarea panourilor fotovoltaice de catre prosumatori. Care este motivul ANRE propune un prag pentru montarea panourilor fotovoltaice de catre prosumatori. Care este motivul George Niculescu, Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, a declarat…

- Vodafone Romania și Eoin Flynn Suceava au depus oferte pentru lucrarile de modernizare a sistemului de iluminat public in Suceava. Primarul Ion Lungu a precizat ca este vorba de un proiect finanțat Administrația Fondului pentru Mediu care prevede extinderii sistemului de iluminat public pe 25 de strazi.…

- Un punct important al deplasarii la Bruxelles va fi vizita sefului Executivului la Spitalul Militar Regina Astrid, unde au fost transferate pentru tratament doua persoane ranite in exploziile de la Crevedia.Prima vizita la Bruxelles de la preluarea mandatului de prim ministru a premierului Marcel Ciolacu…

- Sistem de evacuare a apei limpezite din iazul de decantare Valea Șesei pentru creșterea capacitații de depozitare: Cupru Min a solicitat aviz de mediu Sistem de evacuare a apei limpezite din iazul de decantare Valea Șesei pentru creșterea capacitații de depozitare: Cupru Min a solicitat aviz de mediu…