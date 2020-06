Startup-ul românesc StockBinder atrage o investiţie de peste 100.000 de euro, în primul an de la lansare Startup-ul romanesc StockBinder atrage o investitie de peste 100.000 de euro, in primul an de la lansare Startup-ul romanesc StockBinder, dezvoltatorul platformei de tip SaaS cu acelasi nume, a anuntat ca va atrage o investitie de peste 100.000 de euro de la patru investitori si vrea sa integreze peste 100 de magazine online si furnizori in primul an de la lansare. "Startup-ul românesc StockBinder, dezvoltatorul platformei de tip SaaS cu acelaşi nume, care facilitează integrarea rapidă între magazine online, furnizori şi producători, atrage o investiţie… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

