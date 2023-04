Startup-ul japonez ispace Inc „probabil s-a prăbușit” la aterizarea privată pe Lună Startup-ul japonez ispace Inc a anunțat miercuri (26 aprilie) ca incercarea sa de a face prima aterizare privata pe Luna a eșuat dupa ce a pierdut contactul cu aterizatorul sau Hakuto-R Mission 1 (M1), concluzand ca cel mai probabil s-a prabușit pe suprafața lunii. O incercare comerciala japoneza de a ateriza pe prima luna din lume a eșuat. Modelul de aterizare Hakuto-R Mission 1 al startup-ului ispace, care ar fi trebuit sa aterizeze marți, cel mai probabil s-a prabușit in timp ce incerca sa aterizeze, potrivit directorului executiv al ispace, Takeshi Hakamada. „ Am pierdut comunicarea, așa ca… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

