Stiri pe aceeasi tema

- Institutia Prefectului judetului Maramures a anuntat oficial ca pana in acest moment au fost verificate, in municipiul Baia Mare, un numar de opt centre, patru luni, patru marti, controalele fiind in plina desfasurare. Urmeaza controale in celelalte centre din judet, mai ales cele din zona Viseu, unde…

- Consilierii județeni au aprobat participarea Consiliului Județean Maramureș la realizarea in comun cu Complexul Sportiv Național „Lascar Pana” a proiectului Cooperarea interinstituționala privind creșterea capacitaților in domeniul sportului la nivelul Complexului Sportiv Național „Lascar Pana”. Practic,…

- Municipiul Sibiu a fost gazda Campionatului Balcanic de Judo, competitie destinata copiilor sub 13 ani. Concursul, desfasurat in perioada 16-18 iunie, a reunit la start 370 de sportivi din opt tari: Moldova, Turcia, Grecia, Macedonia, Muntenegru, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria si Romania. CSM Baia…

- La sinecurile controlate de UDMR angajarile nu au fost sistate și acest ”mic” amanunt se poate constata la Ministerul Sportului condus de Eduard Novak. 25 de posturi contractuale, plus unul de director Prin Hotararea de Guvern nr.449 din 24 mai 2023 promovata de ministrul UDMR al Sportului, Eduard Novak,…

- Maine, de la ora 16, la Facultatea de Stiinte a Centrului Universitar Nord din Baia Mare are loc editia a X-a a concursului MATE-INFO Baia Mare. Acesta este adresat elevilor de liceu din clasa a XII-a, iar incepand cu aceasta editie si celor de clasa a IX-a. Concursul urmareste sa constituie o testare…

- Angajatii Agentiei de Plati si Inspectie Sociala Maramures (AJPIS), au constatat ca unele ajutoare sociale s-au acordat ilegal. Acestia au de recuperate circa 2 milioane lei Anul trecut s-au platit peste 634 milioane lei catre maramuresenii beneficiari de ajutoare sociale. Pana acum s-au recuperat peste…

- Vesti proste pentru fotbalul maramuresean. Echipa fanion a judetului a retrogradar in Liga 3. Nici Miriuta nu a reusit sa salveze echipa, cu toate ca multi isi punea sperante atunci cand a fost instalat antrenor, dupa plecarea lui Iosif. Echipa baimareana a pierdut sambata, pe teren propriu, in fata…

- Dupa ani si ani, Castelul Pocol din Baia Mare a intrat in vizorul administratiei locale. Primaria Baia Mare a semnat un contract cu o firma baimareana prin care se obliga sa presteze servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii Sistematizare verticala a obiectivului de pe strada Valea Borcutului,…