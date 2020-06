Dragoș Patraru vorbește in emisiunea de astazi despre ieșirea rasista din weekend a lui Traian Basescu. Fostul președinte a scris pe Facebook despre “clanurile tiganesti” care “au revenit acasa” și “incep sa-si imparta zonele in care percep taxa de protectie de la comercianti”, iar reacțiile nu au intarziat sa apara.“Penimeni, dar pe nimeni nu mai interseaza acum ca am avut unpreședinte turnator. Și-a turnat colegii cand era la școalanavala, apoi a turnat romani pe care i-a cunoscut in Anvers. Cuacte, cu probe, cu scris negru pe alb. Unul dintre acei oameni,George Padure, și-a primit abia acum…