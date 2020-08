Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgenta decretata la Beirut pentru doua saptamani, pana la 18 august, in urma exploziei devastatoare din port, a fost prelungita cu o luna, pana la 18 septembrie, conform unei circulare semnate luni de secretarul general al Consiliului de ministri, Mahmoud Makkiye, citat de AFP, potrivit…

- Starea de urgenta decretata la Beirut pentru doua saptamani, pana la 18 august, in urma exploziei devastatoare din port, a fost prelungita cu o luna, pana la 18 septembrie, conform unei circulare semnate luni de secretarul general al Consiliului de ministri, Mahmoud Makkiye, citat de AFP. Starea de…

- Guvernul libanez a decretat miercuri stare de urgenta timp de doua saptamani in orasul Beirut, a doua zi dupa exploziile de proportii din portul orasului care au provocat pagube fara precedent in capitala, relateaza AFP.Guvernul a decretat "stare de urgenta in orasul Beirut timp de doua saptamani",…

- Incepand cu data de 17 iunie, se prelungeste cu 30 de zile starea de alerta pe intreg teritoriul Romaniei. Hotararea a fost adoptata in unanimitate in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. La fel, se mentine inchiderea temporara, totala sau partiala a punctelor de trecere la frontiera Romaniei…

- Guvernul se reuneste in sedinta, miercuri, si exista posibilitatea de a prelungi starea de alerta pentru inca 30 de zile, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse politice.Guvernul se va reuni, miercuri, in sedinta de urgenta, pentru a prelungi starea de alerta cu inca 30 de zile, potrivit unor…

- CHIȘINAU, 10 iul - Sputnik. Prim-ministrul Ion Chicu anunța ca se extinde starea de urgența in sanatate publica pana in data de 31 iulie. Știrea este in curs de actualizare... Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Aboneaza-te la canalul nostru din Telegram…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat azi ca, in cazul in care numarul de infectari cu COVID-19 va ramane la fel sau va creste, este posibil sa fie nevoie de prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Grupul de Comunicare Strategica a informat azi ca alte…

- Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat ca va cere parlamentului sa prelungeasca cu inca doua saptamani starea de urgența instituita pentru a limita raspandirea noului coronavirus, pana la 21 iunie, urmand sa ridice apoi restrictiile de deplasare, a relatat publicatia El Pais, citata de Reuters…