Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ludovic Orban intenționeaza sa adopte o ordonanța de urgența pentru declararea starii de calamitate pentru fenomenul de seceta pedologica in agricultura. Din rapoarte oficiale care au ajuns la București, situația in teritoriu este de o gravitate severa. Comitetele Județene pentru Situații de…

- Comitetele Județene pentru Situații de Urgența au trimis Ministerului Agriculturii evaluarile pagubele la culturile agricole. O suprafața de peste 1,17 milioane ha cu culturi inființate in toamna anului 2019, precum și o suprafața de peste 1,2 milioane ha cu culturi inființate in primavara anului…

- Guvernul Ludovic Orban lucreaza la o ordonanța de urgența privind declararea starii de calamitate pentru fenomenul de seceta pedologica in agricultura. Din rapoarte oficiale care au ajuns la București, situația in teritoriu este de o gravitate severa.Comitetele Județene pentru Situații de…

- Noua școli din București au cerut intrarea pe scenariul galben, iar alte cinci solicita intrarea in scenariul roșu, dupa ce au inregistrat mai multe cazuri de infectare cu COVID-19. Pe lista celor cinci se afla și Liceul Marin Preda din Sectorul 6, care și-a inchis, miercuri, porțile dupa confirmarea…

- "Permiteți-mi, in prima lectura, sa suplimentam lista cu proiect de Ordonanța de Urgența privind declararea starii de calamitate de catre Comitetele Județene pentru Situații de Urgența pentru fenomenul de seceta pedologica", a spus George Scarlat, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii…

- Guvernul a decis, ieri, deschiderea de la 1 septembrie a restaurantelor, cafenelelor, cinematografelor instituțiilor de cultura și spectacole, cu respectarea unor masuri de protecție sanitara. Barurile, cluburile și discotecile raman inchise in continuare. Iata ce prevede hotararea de Guvern: organizarea…

- "DSP monitorizeaza spațiile unde este aglomerație și va decide unde este necesar sa se poarte masca in aer liber. Prefectul e in concediul, dar exista subprefect care are delegare. Hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial la trei zile de la adoptare in Guvern. Așteptam decizia DSP București…

- Guvernul va imputernici comitetele judetene pentru situatii de urgenta sa poata decide portul mastii si in aer liber in spatii deschise foarte aglomerate, in anumite intervale orare, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. „Propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta este aceea de…