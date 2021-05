Starea de alertă s-a încheiat! Guvernul ridică majoritatea restricțiilor Spania a ieșit oficial din starea de alerta duminica, 9 mai, dupa mai bine de jumatate de an. Masura guvernului spaniol pune punct unor restrictii anti-Covid-19, in special in ceea ce privește libera circulație. Totuși, unele comunitati autonome, precum Valencia, Baleares, Canarias, Tara Bascilor si Navarra, au anuntat ca vor mentine restrictii de mobilitate pe […] The post Starea de alerta s-a incheiat! Guvernul ridica majoritatea restricțiilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

