- Cei doi pacienți confirmați cu varianta Omicron a SARS-CoV2 – o femeie in varsta de 48 de ani din județul Brașov și un barbat in varsta de 59 de ani din județul Vaslui, repatriați pe 30 noiembrie din Africa de Sud – sunt in stare foarte buna. Unul dintre ei este asimptomatic, iar celalalt are simptome…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca probabilitatea este mare ca persoanele care s-au infectat in Africa de Sud sa aiba noua tulpina Omicron, el precizand ca acest lucru se va afla dupa finalizarea analizelor.

- Un jucator al echipei de rugby Știința Baia Mare, sosit in Romania din Africa de Sud, a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2. Ulterior, inca doua persoane au fost confirmate ca fiind infectate, dupa ce au efectuat testele PCR, informeaza TVR . Unul dintre rugbistii reveniti din Africa de Sud…

- Noul coronavirus nu a disparut, ci tot mai multe variante ale virsului continua sa apara. Cea mai noua e varianta Omicron care deja face și primele victime. Care sunt cele mai frecvente simptome ale acesteia.

- Viorel Lis și Oana Lis sunt infectați cu Covid-19. Ambii sunt internați la Institutul „Matei Balș” din Capitala. Reamintim ca Viorel Lis, in varsta de 77 de ani, are și alte probleme de sanatate, printre care diabet, probleme cu tensiunea și semi-pareza.

- In județul Vrancea, in data de 7 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 920 persoane in carantina la domiciliu; 104 persoane in izolare la domiciliu; 55 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 10 persoane sunt internate la ATI,…

