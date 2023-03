Stare de urgență declarată după ce un stat a fost lovit de un cutremur puternic și de un ciclon Cutremurul a avut loc la ora 18:04 GMT, la zece kilometri adancime in largul insulei Espiritu Santo si la 82 de kilometri sud-vest de satul Port-Olry, potrivit Institutului American de Geofizica (USGS). Cutremurul a fost urmat de o replica cu magnitudine de 5,4 grade pe scara Richter.Centrul de avertizare de tsunami in Pacific, cu sediul in Hawaii, a afirmat, intr-un comunicat, ca nu a existat nicio avertizare de tsunami dupa primul cutremur.Vanuatu este insa maturat si de ciclonul Kevin, ceea ce a determinat autoritatile sa declare stare de urgenta, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

