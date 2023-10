Stare de război în Israel. Cel puțin 22 de persoane, ucise și sute rănite Cel puțin 22 de israelieni au fost uciși in urma atacurilor care au implicat cateva mii de rachete și luptatori palestieni care au ajuns pe teritoriul Israelului. Ministerul Sanatatii din Israel a anuntat ca cel putin 545 de persoane au fost ranite in atacurile gruparii teroriste Hamas, relateaza agenția de presa Reuters. Hamas a declarat ca a capturat soldați israelieni langa granița cu Fașia Gaza in timpul atacului sau surpriza sambata dimineața. Hamas este o organizație paramilitara palestiniana islamista. Scopul sau declarat este cucerirea teritoriilor aflate in prezent in cadrul statului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- Sirenele rasuna in Israel de la inceputul zilei de sambata, in vreme ce vuietul lansarilor de rachete din Fașia Gaza a putut fi auzit de martori citați de Reuters, potrivit digi24.ro. Premierul Benjamin Netanyahu a spus ca Israel „e in razboi” iar ministrul Apararii a spus ca-l vor caștiga. Cel puțin…

- Sute de locuitori din nord-estul Fasiei Gaza au fugit din casele lor sambata dimineata, dupa declansarea unei ofensive militare a bratului armat al Hamas impotriva Israelului, informeaza AFP. Barbati, femei si copii transportand paturi si alimente de prima necesitate au fost vazuti parasindu-si locuintele…

