Stare de alertă! Terasele s-ar putea deschide pe 15 mai. Amendament surpriză la lege Conform unui amendament propus de senatorul PSD, Șerban Nicolae, adoptat de senatorii juriști, pe perioada starii de urgența s-ar putea deschide terasele care respecta masurile de protecție sanitara. Amendamentul modifica prevederile din legea transmis de Guvern in Parlament. Ce prevedea legea adoptata de Guvern: Art 3. Pe durata starii de alerta se poate suspenda activitatea de servire și consum al produselor alimentare și bauturilor alcoolice și nealcoolice in spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, atat in interiorul,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Conform unui amendament propus de senatorul PSD, Șerban Nicolae, adoptat de senatorii juriști, pe perioada starii de urgența s-ar putea deschide terasele care respecta masurile de protecție sanitara. Amendamentul modifica prevederile din legea transmis de Guvern in Parlament.

