- Gina Pistol, Smiley și Josephine, fiica lor in varsta de doi ani, se relaxeaza acum intr-o vacanța in Grecia. Deși insa nu i-au aratat public chipul micuței, prezentatoarea a pozat-o intr-o ipostaza inedita pe fetița acum, alaturi de tatal ei celebru. In urma cu cateva zile, familia a parasit Romania,…

- Una dintre cele mai cunoscute vedete din lume iubește din nou! Are doi copii mici acasa și s-a desparțit de tatal lor, dar a gasit imediat un inlocuitor pentru acesta. A fost surprinsa in ipostaze tandre cu noul iubit, de care pare indragostita nebunește. Cu doi copii acasa, dar indragostita nebunește…

- O privire patrunzatoare, parul lung, ca de sirena, un chip bland – fetița din imagine a ajuns una dintre cele mai puternice, dar și controversate femei din Romania. Astazi, probabil nu exista roman care sa nu ii știe numele, unii o admira, alții o condamna. Privește cu atenție fotografia de mai sus,…

- Fetita din imagine a devenit celebra in toata lumea. Produce haos de fiecare cand apare in public. Este cunoscuta și la nivel internațional pentru ca de fiecare data cand a porvocat un scandal in Romania, presa internaționala l-a preluat. Cine este, o recunosti? Fetita din imagine este celebra in toata…

- Oana Zavoranu, in varsta de 50 de ani, a disparut o perioada din mediul online, iar acum a revenit cu un mesaj controversat. Vedeta nu a dat prea multe detalii, insa a lasat sa se ințeleaga ca a intrat intr-un alt conflict.„Ești geana pe mine, știu. Sunt coșmarul tau cel mai rau. Eu nu pierd niciodata,…

- Doliu ]n lumea cinematografiei! O vedeta a telenovelelor britanice a muritMeg Johnson, o vedeta a telenovelelor britanice, a murit la varsta de 86 de ani, dupa ce s-a luptat cu dementa "in ultimii ani", a anuntat familia actritei, potrivit DPA, anunța Agerpres. CITESTE SI BREAKING NEWS Atac asupra…

- Andreea Marin a avut parte de un moment stanjenitor in platoul de la „Vorbește lumea”. Shurubel, prezentatorul emisiunii de la PRO TV, a povestit ce s-a intamplat intr-o ediție mai veche.Andreea Marin a fost de mai multe ori prezenta in emisiunea „Vorbește lumea”, insa in una dintre ediții a avut parte…