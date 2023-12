Stiri pe aceeasi tema

- Se numara printre persoanele care au pus Romania pe harta lumii. Este unul dintre cei mai buni coregrafi din țara și a caștigat zeci de concursuri la nivel internațional. In zi de sarbatoare, Mihai Petre vorbește, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre sacrificiile facute in numele performanței.

- Guvernul israelian si Hamas au anunțat ca au convenit asupra unei incetari a focului de patru zile pentru a permite eliberarea a 50 de ostatici detinuti in Gaza in schimbul a 150 de palestinieni incarcerati in Israel, precum si intrarea ajutorului umanitar in enclava asediata. Un oficial din partea…

- Claudia este o romanca ce a lasat traiul din Bacau pentru expediția vieții sale. Alaturi de soțul ei, cei doi s-au mutat intr-o padure tropicala din Australia. Femeia a dat naștere și la doi copii, avandu-i doar pe soțul ei și nu a dorit sa apeleze le medici.

- Alina Apostol a primit o sentința de 13 ani și jumatate pentru frauda, in China. A fost arestata in urma cu cinci ani, iar autoritațile din Romania nu au facut niciun demers pentru a o aduce inapoi in țara. Femeia in varsta de 33 de ani traiește un adevarat calcar, iar condițiile sunt inumane.

- Janni Alexandridis a luat o decizie importanta! Deși are o cariera de succes in Germania, caștigatorul Chefi la cuțite a fost copleșit de iubirea și aprecierea fanilor, astfel ca a decis sa nu mai plece de aici. Tanarul de 24 de ani va ramane in Romania, dupa cu chiar el a declarat in exclusivitate!

- O vedeta din Romania a trait un șoc incredibil. A mers sa iși viziteze fetița moarta, insa cand a ajuns la mormantul ei, a aflat ca acolo era ingropat un alt copil. Blonda a trait coșmarul vieții ei și nu a vrut sa accepte ca acest lucru s-a intamplat.

- Romania a fost invinsa de Tonga, scor 24-45, in ultimul meci al grupei B de la Cupa Mondiala de rugby. Momente speciale au avut loc dupa meci. Stadionul „Pierre-Mauroy” din Lille a fost aproape plin la disputa dintre Romania și Tonga, o propaganda buna facuta sportului cu balonul oval. „Stejarii” au…

- Un copil in varsta de 8 ani a caștigat in instanța dreptul de a fi inclus in Programul Național de Boli Rare, acesta fiind diagnosticat tardiv de medicii din Romania cu o boala care ar fi putut fi tratata, Fenilcetonurie. „In premiera, Curtea de Apel București decide includerea unui copil de 8 ani in…