- Emilia Ghinescu reușește sa se mențina in forma, in ciuda anilor care trec. Chiar daca este mama și are și o cariera care ii ocupa mult timp din viața, a reușit sa iși schimbe complet stilul de viața. Cantareața a slabit peste 10 kilograme, iar acum și-a dezvaluit marele secret al tinereții.

- Paula Seling și Radu Bucura au divorțat dupa 17 ani de casnicie, insa au ramas in relații bune, datorita fetei pe care au adoptat-o impreuna. Artista face dezvaluiri neașteptate despre fostul ei soț. Chiar daca la momentul anunțului divorțului a fost foarte discreta, recunoaște ca ea și Radu au decis…

- Lidia Buble traiește o frumoasa și discreta poveste de dragoste alaturi de Horațiu Nicolau de mai bine de un an. Cantareața este extrem de fericita și a primit deja un inel cu diamant din partea omului de afaceri.Dupa desparțirea de Razvan Simion, Lidia Buble a incercat de mai multe ori sa iși refaca…

- Cu toate ca astazi o vedem tot timpul cu zambetul pe buze și reușește sa capteze atenția la fiecare eveniment sau apariție TV, Cristina Belciu a trecut și prin momente grele in urma cu mai mulți ani. Actrița vorbește despre clipele cumplite pe care le-a traversat și ne spune și cum a reușit sa depașeasca…

- Otilia Bilionera s-a casatorit in secret cu iubitul turc, iar acum a revenit cu detalii incediare despre marele eveniment din viața lor. Dincolo de vești bune pentru fanii ei, cantareața și-a deschis sufletul și a vorbit despre trecutul dureros al soțului ei. Barbatul a trecut prin momente care i-au…

- Deea Maxer se bucura din plin de perioada frumoasa pe care o traverseaza, iubește și e iubita, insa a trecut și prin momente grele in primavara acestui an, atunci cand ea și fostul ei soț, Dinu, au anunțat separarea dupa 18 ani de relație. La scurt timp, ea și-a refacut viața, insa nu toți au fost fericiți…

- Radu Ștefan Banica Jr. are o cariera de succes și iși face parinții mandri cu fiecare apariție, iar la școala a fost un elev model. Insa, toate acestea nu l-au ferit, insa, de bullying și problemele specifice multor tineri din Romania. Iata cum le-a depașit.