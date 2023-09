Stiri pe aceeasi tema

- Criminalul roman, acuzat ca a ucis-o pe fetita concubinei sale si a ascuns-o sub canapea, va fi extradat din Olanda in Romania. Astfel, Ilie Marcel Serbuc va fi predat autoritaților competente din Romania. Decizia instanței din Olanda este definitiva. Cum va fi repatriat criminalul? Acum urmeaza procedura…

- Sorina, micuța crescuta in Baia de Arama si adoptata de familia Sacarin care locuiește in America, al carei caz a starnit un val de revolta și emoții in societatea romaneasca, este astazi o domnișoara in adevaratul sens al cuvantului. Viața sa s-a schimbat complet | FOTO.

- Dorina Florea a adus pe lume la sfarșitul lunii iulie o fetița perfect sanatoasa. Prezentatoarea știrilor de la TVR 1 traiește acum cea mai fericita perioada din viața ei, spune despre bebeluș ca e „un copil așteptat, dorit și iubit inca de cand era un mic punct pe ecranul ecografului”. De ani de zile…

- Adriana, fiica cea mica a lui Adrian Minune, a nascut pe data de 10 iunie, o fetița perfect sanatoasa. Micuța se numește Noa Zenayda și este cea de-a doua nepoata a cantarețului. Iata ce s-a intamplat cand proaspata mamica a ajuns acasa cu fetița. Declarații in exclusivitate pentru Playtech Știri. Adriana,…

- O fetița de 2 ani, disparuta de acasa, a fost gasita de polițiștii doljeni. Polițiștii Secției nr.6 Rurala Giubega au fost sesizați despre dispariția fetiței de catre o femeie din comuna Perisor. O tanara de 28 de ani, din Perișor, a declarat ca nu-și mai gasea fetița, pe Ana Maria Ibrain. Acesta disparuse…

- Uneori, cand credem ca am reușit in viața, ca ne traim visul și nimic nu ne poate umbri bucuria, viața ne zdruncina din temelii și ne forțeaza sa capatam rabdare, perseverența și credința.

- Fetița care a fost accidentata cu mașina de mama ei se zbate intre viața și moarte. Copila, internata la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala, este intubata și ventilata medic, iar medicii sunt rezervați in privința șanselor de supraviețuire.