- Un tigru liber a fost vazut duminica seara într-un cartier din Houston – iar un barbat parea ca îndreapta o arma catre animal, relateaza The New York Post.Felina, care purta o zgarda, se plimba în zona rezidențiala de pe Ivy Wall Drive în jurul orei 8 seara când…

- Arma de folosita in atacul de la El Paso, din 2019, soldat cu 23 de morti si 26 de raniti, a fost cumparata din Romania, fiind fabricata la Fabrica de Arme Cugir, potrivit presei americane. Despre originea armei s-a discutat si dupa atentat, dar acum informatia a devenit oficiala in cadrul procesului…

- Autoritatile din Turcia au emis mandate de arestare pentru 78 de persoane din cauza presupuselor legaturi cu o platforma de tranzactionare a criptomonedelor, al carei fondator ar fi fugit din tara cu aproape doua miliarde de dolari din activele investitorilor, relateaza Agerpres.

- Doi oameni au murit intr-un accident cu o masina Tesla in Texas. Aparent, autoturismul era pe pilot automat. Politia nu a gasit pe nimeni pe locul șoferului. Mașina a iesit de pe sosea, a lovit un copac si a izbucnit in flacari. Circula cu viteza mare si nu a reusit sa ia corect o curba. Patru ore le-a…

- Un bebelus de doar opt luni a fost impuscat mortal vineri de fratele sau in varsta de trei ani, dupa ce copilul a gasit un pistol in apartamentul familiei din Houston, Texas. La momentul incidentului, patru adulți erau in casa, informeaza The Guardian, citata de Observatornews . Baiatul a gasit pistolul…

- O persoana si-a pierdut viata joi si alte cateva au fost ranite, dintre care patru grav, intr-un atac armat intr-un magazin de mobila din statul american Texas, a anuntat politia locala, potrivit AFP preluat de agerpres. Presupusul autor al tirurilor a fost arestat si este vorba despre un "angajat…

- Vremea extrema care a adus temperaturi arctice in mare parte a Statelor Unite a provocat cel putin 47 de decese, conform unui bilant realizat de Washington Post . 30 dintre persoanele decedate erau din statul Texas, unde intreruperile de curent electric au expus locuitorii la temperaturi extrem de scazute.…

- Autoritațile din statul american Texas cauta o cisterna alba dupa ce au primit mai multe telefoane la numarul de urgența 911 in care li se cerea ajutorul spaniola și li se transmitea ca un numar mare de oameni se afla in interiorul camionului, informeaza CNN .