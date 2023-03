Stiri pe aceeasi tema

- La Senat, a fost depus proiectul de lege care are ca scop modificarea OUG 55 2002 privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi, si vizeaza inasprirea sanctiunilor pentru detinatorii de astfel de caini care nu respecta prevederile legale din domeniu.Amenzile pentru neluarea masurilor…

- Amenzi duble pentru proprietarii care nu respecta condițiile de deținere a cainilor periculoși sau agresivi: Ce prevede proiectul Amenzi duble pentru proprietarii care nu respecta condițiile de deținere a cainilor periculoși sau agresivi: Ce prevede proiectul Romanii care au caini periculoși sau agresivi…

- Autorul unui furt de bijuterii in valoare de aproximativ jumatate de milion de euro dintr-un magazin din Cehia a fost prins de politisti in Piatra-Neamt, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. Barbatul in varsta de 36 ani a facut parte dintr-un grup care a comis fapta in…

- Autorul unui furt de bijuterii in valoare de aproximativ jumatate de milion de euro dintr-un magazin din Cehia a fost prins de politisti in Piatra-Neamt, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres.Barbatul in varsta de 36 ani a facut parte dintr-un grup care…

- Fenomenul cainilor fara stapan pare ca a scapat de sub control. Zilele trecute toata presa a scris despre cazul tragic al unei femei ucisa de caini in București. Fiecare dintre noi risca sa ajunga, din pacate, in situația in care atacul cainilor care umbla liberi pe strazi sa fie inevitabil. In acest…

- ■ nascut la Piatra Neamț, pe 15 septembrie 1949, acesta facea „naveta” intre țara natala și indepartatul Israel ■ „A ramas profund legat de Romania și de Piatra Neamț”, a declarat scriitorul Emil Nicolae ■ Scriitorul și jurnalistul Etgard Bittel, nascut pe 15 septembrie 1949 in orașul de sub Pietricica,…

- Un barbat din Brasov condamnat definitiv la inchisoare cu executare a fost prins de catre jandarmii brasoveni chemati sa intervina in cazul unui caine agresiv, lasat liber pe o strada din municipiu. Inainte de sosirea echipajului Jandarmeriei, animalul a fost vazut urcand intr-o masina, acolo unde a…

- In urma succesului rasunator al spectacolului organizat la Piatra Neamț, Nea Marin și-a consolidat o noua echipa, avand in continuare planuri mari, așa cum ne-a obișnuit. Aventura continua in aceasta saptamana in Campulung Moldovenesc, iar fericiții protagoniști sunt Andreea Antonescu, Emi, Patrizia…