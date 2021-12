Stiri pe aceeasi tema

- Grindeanu, la Timișoara, promite ca va supraveghea șantierele cu drone și va transmite live situația lucrarilor Sosit in weekent acasa, la familie, proaspat numitul ministru al transporturilor și vice prim ministru in noul guvern, Sorin Grindeanu, a organizat o conferința de presa la Palatul Administrativ…

- In cadrul procesului amplu de dezvoltare a principalei porti aeriene a tarii, „Avia Invest”, compania care administreaza Aeroportul International Chisinau a primit un grup de specialiști ai companiei „Strabag Grup” care au efectuat o vizita de lucru pentru evaluarea procesului de reconstructie a pistei,…

- In viitorul apropiat, Romania va avea plajele mai mari. Autoritați au inceput extinderea plajei de la Eforie, dupa modelul de la Mamaia. Proiectul se va extinde pe 33 de hectare, iar lucrarile sunt in plina desfașurare in acest moment. Plaja Eforie se va extinde Dupa stațiunile Mamaia și Eforie, vor…

- In aceasta perioada se lucreaza la secțiunea de capat cu Calea Bogdaneștilor, respectiv la rețeaua de apa și canalizare și la fundațiile pentru stalpii de pe axul drumului. Pe partea dreapta, spre Gheorghe Lazar, s-a realizat deja drenajul longitudinal, a transmis, marți, primarul Timișoarei. „Lucrarile…

- Am predat astazi constructorului amplasamentul pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitarea Zonei Urbane DEALUL CETAȚII Deva, Monument al Naturii și Istoric cu valoare turistica ridicata din municipiul Deva – Refuncționalizarea Incintei I “. Saptamana trecuta am semnat…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, a inspectat astazi lucrarile de modernizare a strazii Tineretului pentru a se asegura personal de buna desfașurare a lucrarilor. ”Știm cu toții ca pe strada Tineretului au existat neconformitați legate de compoziția asfaltului, o situație neplacuta, care…

- Ministerul Sanatatii (MS) a amanat din nou stabilirea castigatorului la licitatia pentru proiectarea lucrarilor la Spitalul Regional de Urgenta (SRU) Iasi, in conditiile in care procedura a fost lansata in decembrie 2019. Valoarea contractului se ridica la aproape 64 milioane lei, fara TVA. Astazi era…

- Prioritatea este sa schimbe țevile, iar abia apoi se poate pune problema refacerii zonelor in care se lucreaza. Viceprimarul Ruben Lațcau spune ca nici el nu este mulțumit de cum se intervine pe șantierele pentru retehnologizarea Colterm. Pe unele dintre ele a crescut deja iarba de cand n-au mai trecut…